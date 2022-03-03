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Генштаб ВСУ о потерях войск РФ с начала вторжения: около 9 тыс. человек, 211 танков, 900 бронированных машин, 30 самолетов, 31 вертолет

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Генштаб ВСУ о потерях войск РФ с начала вторжения: около 9 тыс. человек, 211 танков, 900 бронированных машин, 30 самолетов, 31 вертолет
Вторгшиеся на территорию Украины российские войска продолжают нести потери.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 03.03 ориентировочно составили:

личного состава – около 9000 человек,

танков ‒ 217 ед,

ББМ – 900 ед,

артиллерийских систем – 90,

РСЗО - 42,

средства ПВО – 11, 

самолетов – 30 ед (информация уточняется),

вертолетов – 31 ед (информация уточняется);

автомобильной техники - 374,

легкие скоростные катера - 2 ед,

цистерн с ППМ - 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,

Заметим, что данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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Генштаб ВСУ о потерях войск РФ с начала вторжения: около 9 тыс. человек, 211 танков, 900 бронированных машин, 30 самолетов, 31 вертолет 01

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Топ комментарии

  • vigo
    Слава нашій головній зброї у цій війні-людям, українцям, всім і кожному, хто б'ється
  • Слава Свид
    это еще без испаренных от святого джавелина и нлава
  • Vedana
    Я бачу, що вже днів два наші не подають к-ть полонених москалів.
    А перед цим також днів два була одна й та сама цифра - 200.

    Думаю, що це - правильний хід: не повідомляти.
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