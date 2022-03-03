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Музей восковых фигур в Париже удалил фигуру Путина. Хотят заменить на Зеленского

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Музей восковых фигур в Париже удалил фигуру Путина. Хотят заменить на Зеленского
Парижский музей восковых фигур Гревен удалил фигуру российского президента Владимира Путина.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду, об этом сообщает CBS.

Отмечается, что в выходные посетители повредили фигуру. Генеральный директор музея Ив Деломмо рассказал, что "персонал не хочет проходить мимо него (Путина) каждый день". В музее представлено несколько мировых лидеров, но Деломмо сказал, что в музее никогда не выставляют фигуры "диктаторов, подобных Гитлеру". По словам Деломмо, музей Гревен впервые так быстро удалил личность из-за текущих исторических событий.

Фигура Путина стояла между президентом США Джо Байденом и президентом Китая Си Цзиньпином.

На вопрос, кто может заменить Путина на выставке, Деломмо ответил, что это может быть президент Украины Владимир Зеленский, поскольку "он стал героем за то, что сопротивлялся и не убежал из своей страны" и "вполне мог бы занять свое место среди великих людей истории".

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Топ комментарии

  • Gyro
    Скоро їм справжню фігуру ***** підгонять - ****** смолою, щоб довше зберігалася...)
  • andi Mir
    Я думаю краще на фігуру якогось героя війни, яких вже дуже багато.
  • Людмила Канивец
    Какому зеленскому? Так себе герой.
    "Призрак Киева', который сбил больше 20 самолётов. Виталий Скакун, который с собой подорвал мост. И тысячи других. Вот герои, которые ценой собственной жизни защитили и защищают Украину, а не в бункере тексты читают.
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