Музей восковых фигур в Париже удалил фигуру Путина. Хотят заменить на Зеленского

Парижский музей восковых фигур Гревен удалил фигуру российского президента Владимира Путина.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду, об этом сообщает CBS.

Отмечается, что в выходные посетители повредили фигуру. Генеральный директор музея Ив Деломмо рассказал, что "персонал не хочет проходить мимо него (Путина) каждый день". В музее представлено несколько мировых лидеров, но Деломмо сказал, что в музее никогда не выставляют фигуры "диктаторов, подобных Гитлеру". По словам Деломмо, музей Гревен впервые так быстро удалил личность из-за текущих исторических событий.

Фигура Путина стояла между президентом США Джо Байденом и президентом Китая Си Цзиньпином.

На вопрос, кто может заменить Путина на выставке, Деломмо ответил, что это может быть президент Украины Владимир Зеленский, поскольку "он стал героем за то, что сопротивлялся и не убежал из своей страны" и "вполне мог бы занять свое место среди великих людей истории".

Также читайте: Суд в Гааге начал расследование военных преступлений России на территории Украины