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"Рельсовые партизаны" в Беларуси действуют против войны с Украиной

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"Рельсовые партизаны" в Беларуси действуют против войны с Украиной
В последние дни в Беларуси зафиксированы случаи уничтожения сигнального оборудования железной дороги и блокировки путей. Власть связывает это с протестами против войны с Украиной.

Как сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на "Европейскую правду", об этом сообщает белорусский портал Zerkalo.

По данным белорусских силовиков, "с 28 февраля на 1 марта на территории Могилевской, Гомельской и Минской областей зафиксировано три факта уничтожения сигнального оборудования, блокировки железнодорожных путей. Ответственность взяли на себя Аисты ляцац и BYpol".

Нападения на железную дорогу продолжились. В частности, в ночь на 2 марта в Столбцах задержали мужа с женой, которые на железнодорожных путях подожгли бревна.

А уже 2 марта в Жодино задержали еще одного "рельсового партизана" – мужчину 35 лет.

В белорусском МВД не скрывают, что причиной этих нападений стало сопротивление российской агрессии против Украины.

"Призывая к миру в Украине, они фактически призывают к войне и совершению терактов в нашей стране. Приведенные факты мы оцениваем как акты терроризма. И несут они угрозу, прежде всего, не государству, а людям",- указывает замминистра внутренних дел Беларуси Геннадий Казакевич.

Арестованным грозит большое наказание – в МВД отмечают, что трактуют эти действия как терроризм, наказание за которое составляет 20 лет лишения свободы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Официальных данных об участии армии Беларуси в войне нет, - Арестович

"Предупреждаем всех, кто даже подумает совершать какие-либо противоправные действия на Белорусской железной дороге: все они будут квалифицированы как акт терроризма, реакция будет максимально жесткой", - пригрозил Казакевич.

Издание отмечает, что в Беларуси массово блокировали железную дорогу в 2020 и 2021 годах после последних президентских выборов. Впрочем, тогда на "рельсовых партизан" возбуждалось уголовное дело по более мягким статьям, например, по ст. 309 ("Умышленное исключение транспортного средства или путей сообщения").

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Топ комментарии

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    БІЛОРУСЬКИМ ПАРТИЗАНАМ-РЕСПЕКТ.НЕ ЗУПИНЯЙТЕСЬ...
  • Hanka Panyanka
    белорусы, вместе остановим рашизм! вспоминаем 2-ую мировую, эшелоны врага - под откос, на*уй
  • Robin Nielsen
    Кацапская армия грозная только в телевизоре , и украинцам это надо понять
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