Оперативная обстановка на дипломатическом фронте от МИД Украины на 10:00 3 марта

8-й день героической борьбы украинцев против нашествия российских захватчиков. Украина выстояла и оказывает упорное сопротивление на всех фронтах, включая дипломатический.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

Украинская дипломатия продолжает непрерывную работу.

141 государство присоединилось к антивоенной коалиции в защиту Украины - именно столько государств проголосовали за резолюцию Генассамблеи ООН "Агрессия против Украины".

Российская экономика продолжает падение в бездну. Рубль достиг своего исторического минимума, а значительная часть валютных резервов Центробанка РФ заблокирована. Международный бизнес массово бежит из России.

Военная помощь:

- Украина получила от Эстонии вторую партию противотанковых ракетных комплексов Javelin;

- 19 стран присылают нам на регулярной основе новейшее оружие, боеприпасы, средства защиты, медицинское оборудование и горючее для нужд украинской армии;

- Дипломаты ведут интенсивные переговоры по предоставлению в кратчайшие сроки дополнительных боевых самолетов для Воздушных сил Вооруженных сил Украины от партнеров

Санкции:

– РФ дальше заматывает в маховик глобальных санкций. Канада объявила о новых санкциях против 10 ключевых лиц из 2 важных компаний в энергетическом секторе России - "Роснефти" и "Газпрома";

- Государственный департамент США вводит тотальные санкции против сектора обороны РФ, чтобы подавить российскую военную машину;

- Ирландия готовится к закрытию своих портов для российских кораблей, а также замораживание банковских счетов, принадлежащих российским компаниям.

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Изоляция:

- Всемирный банк прекратил все взаимодействие с Россией и Беларусью;

- невозможно развитие альтернативной энергетики в России. Датская компания Vestas, которая является мировым лидером по изготовлению ветротурбин и должна была построить ветростанции в России, разорвала контакты с РФ;

- Украина и Польша инициировали прекращение членства РФ в Совете Европы;

– Городской совет Варшавы начал юридические процедуры по постановке на баланс города домов, которыми пользовались российские дипломатические учреждения. После завершения юридических процедур в домах планируется разместить граждан Украины, покинувших украинскую территорию в результате российской вооруженной агрессии.

Депутинизация мира:

- Словакия отменяет безвизовый режим для владельцев дипломатических паспортов РФ

- Болгария прекращает членство в Международном инвестиционном банке и Международном банке экономического сотрудничества, где крупнейшим акционером является РФ

- Международный паралимпийский комитет отстранил российских спортсменов от участия в играх в Пекине

- 15 польских городов приняли решение о прекращении в одностороннем порядке действий соглашений о сотрудничестве с 15 российскими городами.

Гуманитарная помощь:

- Министерство обороны Словакии передало медицинское оборудование на нужды госпиталя в Ужгороде.

- Греция и Украина договорились о возможности размещения в Греции онкобольных украинских детей и их родителей

- ОАЭ объявили о предоставлении гуманитарной помощи в размере 5 миллионов долларов на нужды гражданского населения, пострадавшего от войны в Украине.