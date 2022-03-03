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Казахстан не поддерживает ни одну из сторон в войне РФ против Украины, - Минобороны страны

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Казахстан не поддерживает ни одну из сторон в войне РФ против Украины, - Минобороны страны
В Казахстане заявили о нейтралитете страны в войне, которую в ночь на 24 февраля начала Россия против Украины. Президент страны Касим-Жомарт Токаев считает, что к согласию следует прийти путем переговоров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Tengrinews.kz.

"Конфликт России и Украины к Казахстану никакого отношения не имеет. Мы не поддерживаем ни ту, ни другую сторону. В этом плане никаких вопросов быть не может", – отметил замминистра обороны Султан Камалетдинов.

Кроме того, Касим-Жомарт Токаев 2 марта провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Я говорил с президентом Владимиром Путиным о развитии торгово-экономических отношений. Я сказал, что очень важно договориться о ситуации в Украине путем переговоров", - написал он в Twitter.

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Топ комментарии

  • Super Gut
    Держава Казахстан і казахський народ - це не одне і те ж саме. Їхній правитель таке ж чмо як і янукович колись у нас.
  • Danilo Kosmina 10be22a1
    ..це вже непогано.. хоча у війні Казахстану проти Мордора українці підтримали би казахів
  • Roman Kol
    Касим закосил. Посмотрим, когда власть в параше изменится.
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