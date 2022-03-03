Из-за обстрелов войск РФ в Харьковской области погибли уже 34 человека, 285 получили ранения, в том числе 10 детей, - ГСЧС

В Харьковской области в результате обстрелов жилых кварталов российским агрессором погибли 34 человека, 285 получили ранения (в том числе 10 детей).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"В течение минувших суток, со 2 по 3 марта, враг продолжал поражать своими смертоносными бомбами, снарядами и реактивной артиллерией жилые кварталы и целые населенные пункты, цинично убивая мирное население. В целом статистика потерь среди гражданского населения поражает: погибли 34 человека, 28 из них 10 детей", – говорится в сообщении.

Отмечено, что в результате попадания боеприпасов в здания и админздания произошло несколько десятков пожаров, на 30 из них отреагировали спасатели, работая даже под обстрелами.

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Около 8 утра центр Харькова подвергся массированной ракетной атаке. Ракеты поразили два загоревшихся административных здания. Площадь пожара составила 600 кв. м. Во время аварийно-спасательных работ бойцы ГСЧС спасли 10 человек из-под завалов. Четыре человека погибли.

В 13:31 вражеский снаряд попал в жилой дом по пл. Конституции, 3 в центре Харькова. Произошло частичное разрушение этого здания. Взрывной волной повреждены строительные конструкции и разрушены окна дома на пл. Конституции, 2/2. Во время спасательной операции спасены 17 человек.

В 13.33 снаряд попал в гаражный кооператив по адресу: г. Харьков, ул. Академика Павлова, 289. Произошел пожар площадью 300 кв. м. На месте обнаружены тела троих погибших.

В 13:57 – пожар площадью 40 кв. в Харькове на ул. Леся Сердюка, 18. Снаряд попал между 4-м и 5-м этажами 16-этажки. Из дома эвакуировали 20 человек. В 14:40 пожар по ул. Мироносицкой, горели сразу три дома: № 32, 34, 36. Причина все та же. Площадь горения составила 1000 кв. м. Спасатели спасли 13 человек.

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В 22:13 авиабомба была сброшена на доме по ул. Крестьянской, 84 в Харькове. В результате авиационного удара по зданию возникло возгорание вещей на площади 55 кв. м. Из-под обломков спасли двух человек, пострадали трое, погибли двое.

В 22:57 враг атаковал село, где и в помине нет военной инфраструктуры. Удар нанесен по селу Яковлевка Харьковского района. Произошло возгорание двух автомобилей и хозяйственного сооружения, повреждены частные домовладения. Ранены семь человек, погибли два человека.

В полночь состоялся массированный авианалет на мирный город Изюм – город казацкой славы. Бой продолжался с 00:14 до 02:02. Бомбы попали в дома по ул. Соборной, 39, ул. Украинской, 6, ул. М. Федоренко, 16 и другие. В результате авиационного удара поврежден жилой 5-этажный дом, в котором из-под завалов спасена женщина. Также по ул. Украинской погибли восемь человек, из них двое детей (примерно пяти-шести лет). Их тела спасатели вытащили из-под завалов. На ул. Н. Федоренко работники ГСЧС спасли двух женщин, которые оказались заблокированы в разрушенном доме.

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Кроме того, в результате массированного авиаудара пострадал Салтовский жилмассив. В жилых многоэтажках повреждены конструкции и разрушены окна. Информация о наличии пострадавших в настоящее время уточняется.

"Спасателям поступило около 236 заявок о нахождении неразорванных боеприпасов. Пиротехнические подразделения ГСЧС, несмотря на угрозу попадания под вражеский обстрел, разминировали 230 из них. Мы выстоим. Верим, что еще раз отвоюем свое право! Все будет Украина", - подытожили в ДС.