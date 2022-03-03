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Резников о российских оккупантах: "Это уже не армия - это обычные трусы и террористы"

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Резников о российских оккупантах: "Это уже не армия - это обычные трусы и террористы"
Российские оккупанты испугались позорного поражения и начали совершать преступления против человечности.

Об этом заявил министр обороны Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.

"Российские оккупанты испугались позорного поражения и начали совершать преступления против человечности. Они обстреливают больницы, убивают женщин и детей. Это уже не армия - это обычные трусы и террористы", - подчеркнул министр.

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"Впереди еще много испытаний. Будет кровь, слезы, боль. Но сейчас как никогда у нас есть все основания быть уверенными в себе. И в тех, кто рядом. Мы обязательно победим", - резюмировал Резников.

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Топ комментарии

  • Николай 75107634
    Не все военные русские воевать хотят, понимание того, что украинцы охотно берут их в плен, мотивирует в плен сдаваться. Командование РФ стало наносить удары по гражданским целенаправленно и демонстративно. Чтобы украинцы озлобились и убивали на месте. Не брали пленных", - израильский офицер
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