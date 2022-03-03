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Генштаб ВСУ просит не распространять информацию о последствиях российских обстрелов в режиме реального времени: может заинтересовать вражеских артиллеристов и наводчиков

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Генштаб ВСУ просит не распространять информацию о последствиях российских обстрелов в режиме реального времени: может заинтересовать вражеских артиллеристов и наводчиков
Киев и другие города Украины страдают под ракетно-бомбовыми ударами противника.

Об этом сообщается в утренней сводке Генштаба ВС Украины, передает Цензор.НЕТ.

Там отметили, что социальные сети и известные информационные ресурсы практически в режиме реального времени начинают комментировать последствия поражения и точность попадания вражеских ракет.

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"Обращаемся к блогерам, экспертам и обычным участникам интернет-сообщества: ваша оперативная информация может стать предметом заинтересованности российских артиллеристов и наводчиков для дальнейшей корректировки следующего выстрела врага! Будьте осмотрительны при распространении информации об обстрелах в режиме реального времени", - отметили в ВСУ.

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Топ комментарии

  • Борис Дородный 1bb0013f
    Надо тер-обороне отслеживать корректировщиков. А жильцам верхних этаже чаще просматривать балконы рядом и напротив. И опять и не вслух, но для всех. В плен не брать. Это дежурно. Не мы пришли---а к нам. Не о морали речь---а о собственной жизни.
  • Yuri Gromov
    Якщо він не у формі ЗС РФ, він не полонений, Женевська конвенція його не захищає.
  • SuperVsirf .
    як на мене, це очевидно. самі допомагаємо здійснювати ворогам коректування. вже давно цьому дивувався, але дума, що це так задумано
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