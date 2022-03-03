Пограничники 5-го пограничного отряда совместно с ВСУ вышли на линию государственной границы Украины в Сумской области, - Данилов

Пограничники 5 пограничного отряда передовой группой совместно с подразделениями Вооруженных Сил Украины вышли на линию государственной границы Украины на Сумщине.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ.

"Восьмой день героического Национального сопротивления! Начнем с новости-молнии! 2022 год… На седьмой день войны с агрессивным государством-террористом Россией пограничники 5-го пограничного отряда передовой группой совместно с подразделениями Вооруженных Сил Украины вышли на линию государственной границы. Государственной пограничной службы Украины отлично выполняют задачи по беспощадному уничтожению российских оккупантов на территории Украины!!!", - отмечает он.

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"Вторая хорошая новость - российские власти ускоренно приближаются к скамье подсудимых Гаагского трибунала. С каждым выстрелом и приказом эта скамья продлевается, а сроки наказания увеличиваются. Беспрецедентное событие для мировой истории, когда данные о преступлениях РФ передали в МКС сразу 39 стран. Трагической иллюстрацией будущего процесса "Украина против России" будет служить собор Успения Пресвятой Богородицы в Харькове, который выстоял во время Второй мировой войны, но в который в 2022 году попал российский снаряд, и Бабий Яр, потерпевший удар российскими ракетами. к сожалению, будет не одна страница", – добавляет Данилов.

Относительно общей ситуации. По словам Данилова, за сутки российским оккупационным войскам не удалось значительно продвинуться ни на одном из направлений, наступление было остановлено.

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Руководство Беларуси все больше фиксируется как руководство государства-террориста ерефии. Белорусская территория, а по некоторым данным, и ее вооруженные силы, используются в войне с Украиной.

"Осознав провал своего плана "Барбаросса - 2022" и столкнувшись с высокоэффективной деятельностью украинских военных и ТРО, Кремль пошел на смену тактике, начав массированные обстрелы жилых кварталов и объектов гражданской инфраструктуры в десятках городов, таких как Киев, Чернигов, Херсон, Харьков, в частности, с использованием запрещенного Женевской конвенцией вооружения. Массовой стала тактика ночных российских обстрелов жилых кварталов крупных городов", - добавляет он.

По оценкам секретаря СНБО, самое горячее направление суток – одесское. Но и здесь, как и по всей Украине, оккупанта ждут не с цветами, а с огнем, баррикадами и коктейлем "Сопротивление". Одесса – это Украина!

"Город Киев продолжает героически держать оборону. Продолжаются меры по обнаружению и уничтожению ДРГ оккупанта. Российские силы деморализованы, а украинские с каждым днем ​​все более мотивированы. И еще одно важное событие прошедших суток - подписание Президентом Украины Владимиром Зеленским указа о создании Координационного штаба и социальных вопросов. Ни один украинец не будет оставлен в беде. Помощь получают все, кто в ней нуждается. Слава Украине и смерть врагам!", - резюмирует Данилов.