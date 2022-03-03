Кулеба в очередной раз призвал международных партнеров немедленно закрыть небо над Украиной

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал международных партнеров закрыть небо над Украиной.

Об этом он написал в своем Твиттере, в четверг, 3 марта, сообщает Цензор.НЕТ.

"Это настоящая народная война за Украину. У Путина нет шансов выиграть", - написал Кулеба.

Он также отметил, что нашей стране нужны партнеры, чтобы помочь защититься. "Особенно в воздухе. Закройте небо сейчас", - подытожил Кулеба.

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