Оккупанты вынуждены менять тактику. Ракетно-бомбовые удары по украинским городам – это признание, что не смогли ничего сделать на земле, - Зеленский. ВИДЕО

Если кто-то думает, что украинцы испугаются, сломаются или сдадутся – он ничего не знает об Украине.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Нас столько раз хотели уничтожить. Не смогли. Мы прошли столько всего! И если кто-то думает, что, преодолев все это, украинцы испугаются, сломаются или сдадутся – он не знает ничего об Украине. И ему нечего делать в Украине. Иди к себе. домой. Защищать русскоязычных людей. Не по всему миру, а в своей стране", - заявил Зеленский.

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