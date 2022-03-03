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Оккупанты вынуждены менять тактику. Ракетно-бомбовые удары по украинским городам – это признание, что не смогли ничего сделать на земле, - Зеленский. ВИДЕО

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Если кто-то думает, что украинцы испугаются, сломаются или сдадутся – он ничего не знает об Украине.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Нас столько раз хотели уничтожить. Не смогли. Мы прошли столько всего! И если кто-то думает, что, преодолев все это, украинцы испугаются, сломаются или сдадутся – он не знает ничего об Украине. И ему нечего делать в Украине. Иди к себе. домой. Защищать русскоязычных людей. Не по всему миру, а в своей стране", - заявил Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оперативная обстановка на дипломатическом фронте от МИД Украины на 10:00 3 марта

Топ комментарии

  • Максім ХОЙ 07fb0949
    Там наші хлопці вже якихось пєчєнєгів *******, я їбу, шо там на черзі у *****, половці?

  • Запорізький козак
    ⚡️Бизнесмен Ярославский решил продать свою яхту за 50 000 000$ и помочь Харькову. Об этом он сообщил в своих соцсетях
  • Марина Покаместова
    Бо вони зассали в ближній бій, всё що вони можуть- гатити мирне населення! Скоти!
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