Великобритания будет "охотится" на военачальников Путина за военные преступления: думайте, у нас есть опыт в этой области, - министр юстиции Рааб
Об этом в интервью The Daily Telegraph заявил британский министр юстиции Доминик Рааб, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГАБизнесИнформ.
"Мы хотим передать сообщение Путину и любому полевому командиру, думающему, что делать с незаконным приказом, который может привести к военным преступлениям. Они должны знать, что есть очень реальный шанс, что они столкнутся с судом в Гааге и тюремной камерой. Вот почему мы будем поддерживать Международный уголовный суд, технически, а также любыми другими способами", – сказал он.
По его словам, Великобритания сотрудничала по этим вопросам со времен Нюрнбергского трибунала и до деятельности Международного уголовного суда.
Рааб отметил, что Лондон может оказывать помощь в поиске беглецов и сборе информации, которая нужна для обвинительного приговора.
"У нас есть опыт в этой области, и в прошлом мы предоставили ключевую информацию, которая оказалась абсолютно важной. Лишь несколько стран во всем мире обладают такой возможностью", – добавил он.