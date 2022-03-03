Украина ежедневно получает все больше и больше мощного оружия, - Зеленский

Украина каждый день получает оружие от наших партнеров.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил сегодня на брифинге, передает Цензор.НЕТ.

"От настоящих друзей. Ежедневно все больше и больше мощного оружия. Украина уже встречает иностранных добровольцев, которые едут в наше государство. Первые из шестнадцати тысяч. Они едут защищать свободу. Защищать жизнь. Для нас. Для всех. И это будет успешно. Я в этом уверен", - отметил он.

"Мы пережили в своей истории и на своей родной земле две мировые войны, три голодомора, Холокост, Бабий Яр, Большой террор, взрыв в Чернобыле, оккупацию Крыма и войну на востоке нашего государства. У нас нет огромной территории – от океана до океана, нет ядерного оружия, мы не заполняем мировой рынок нефтью и газом, но у нас есть наши люди и наша земля, и для нас – это золото, именно за это мы боремся. Нам нечего терять, кроме собственной свободы и собственного достоинства. Для нас это самое большое сокровище. Нас столько раз хотели уничтожить. Но не смогли. Хотели стереть с лица земли. Но не удалось. Били в спину. А мы стоим на ногах. Хотели, чтобы мы молчали. Но нас услышал весь мир. Мы прошли столько всего! И если кто-то думает, что, преодолев все это, украинцы – все мы – испугаемся, сломаемся или сдадимся, он просто не знает ничего о нас, об Украине… И ему нечего делать здесь, среди нас… Он чужой… Иди домой. К себе домой. Защищать своих русскоязычных людей. Не по всему миру. А у себя дома – там тоже не мало, около 150 миллионов ", - обратился Зеленский к россиянам.

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