Тела военных РФ будут вывозить вагонами-рефрижераторами, - "Укрзализныця"
Об этом сообщает пресс-служба компании, передает Цензор.НЕТ.
Перед Укрзализныцей была поставлена задача направить 20 вагонов для вывоза 200-х российской армии со станции Фастов, Одесса-Застава, Подольск, Мерефа, Запорожье. Грузоподъемность одного вагона-рефрижератора 50 тонн, то есть сможем вывезти 10 тыс. убитых солдат русской. В настоящее время вагоны уже находятся на станциях в ожидании полной погрузки", - говорится в сообщении.
Также "Укрзалізниця" разрабатывает регламент движения таких поездов на санитарном расстоянии от других поездов и населенных пунктов. Эти вагоны будут задействованы исключительно для перевозки тел убитых оккупантов российской армии.
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