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Тела военных РФ будут вывозить вагонами-рефрижераторами, - "Укрзализныця"

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Тела военных РФ будут вывозить вагонами-рефрижераторами, - "Укрзализныця"
"Укрзализныця" предоставила Вооруженным силам вагоны-рефрижераторы для вывоза тел убитых российских оккупантов.

Об этом сообщает пресс-служба компании, передает Цензор.НЕТ.

Перед Укрзализныцей была поставлена ​​задача направить 20 вагонов для вывоза 200-х российской армии со станции Фастов, Одесса-Застава, Подольск, Мерефа, Запорожье. Грузоподъемность одного вагона-рефрижератора 50 тонн, то есть сможем вывезти 10 тыс. убитых солдат русской. В настоящее время вагоны уже находятся на станциях в ожидании полной погрузки", - говорится в сообщении.

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Также "Укрзалізниця" разрабатывает регламент движения таких поездов на санитарном расстоянии от других поездов и населенных пунктов. Эти вагоны будут задействованы исключительно для перевозки тел убитых оккупантов российской армии.

Погибшие украинские солдаты эвакуируются силами ВСУ, без применения подвижного состава УЗ.

Топ комментарии

  • Юрий Хорошунов
  • Запорізький козак
    ⚡️Артиллеристы Объединенных сил уничтожают колонны и скопления российских войск.

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  • Сергей Осадчий bf081de4
    БІНГО!!!
    Тільки вчора ввечері на ютубі гавкався із якоюсь свиноматкою з мордору. І написав її, що ваших синів камазами-самосвалами вивозять, а скоро будуть ешелонами - тоді прозрієш.
    Як у воду дивився!

    Але шкода рефрижератори засмічувати. Вагони-вуглевози підійдуть. "Посолить, поперчить, обработать хлоркой"(із фільму "Ти мені -я тобі").
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