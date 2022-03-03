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Мир очень важен! Затягивать переговоры – безумие, - российский бизнесмен Дерипаска

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Украина и Россия должны как можно скорее договариваться о мире.

Об этом в своем телеграм-канале написал российский бизнесмен Олег Дерипаска, передает Цензор.НЕТ.

"Мир очень важен! Затягивать переговоры – безумие! Украина уже давно ядерное государство, на его территории, кроме законсервированной Чернобыльской АЭС, еще 15 атомных энергоблоков и 3 хранилища отработанного ядерного топлива. наши потомки на территории европейской России, Украины и Европы будут вспоминать нам всем! Еще лет 200 с проклятиями", - написал он.

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Мир очень важен! Затягивать переговоры – безумие, - российский бизнесмен Дерипаска 01

Топ комментарии

  • Ла-ла-ла-ла
    Канєшн, коли бабло між пальцям як вода розтікається.
  • Ла-ла-ла-ла
    Переговори можуть бути тільки про повну капітуляція і демілітаризацію Кацапії включно з ядерним роззброєнням.
  • Мобильный крематорий
    О! Голуби мира умоляют о переговорах. Следовательно, надо увеличить интенсивность уничтожения кацапских свиней.
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