РФ требует от Google не показывать кадры с войны в Украине
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Роскомнадзор потребовал от корпорации Google прекратить распространять в РФ "ложные сведения политического характера о специальной операции России в Украине" через контекстную рекламу.
Об этом говорится в заявлении Роскомнадзора, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП".
"Такие рекламные сообщения демонстрируются российским пользователям видеохостинга YouTube и содержат дезинформацию, направленную на формирование у российской интернет-аудитории искаженного восприятия происходящих событий и создание протестных настроений", - говорится в заявлении.
Соответствующее письмо уже направлено компании.