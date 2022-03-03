Украина договорилась о размещении в Греции онкобольных детей и их родителей
1 8241
Греция согласилась принять у себя украинских онкобольных детей и родителей.
Об этом говорится в отчете украинского МИД о международной помощи Украине во время войны, сообщает Цензор.НЕТ.
"Греция и Украина договорились о возможности размещения в Греции онкобольных украинских детей и их родителей", - говорится в сообщении.
Также ОАЭ объявили о предоставлении гуманитарной помощи в размере 5 миллионов долларов на нужды гражданского населения, пострадавшего от войны в Украине.