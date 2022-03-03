Ситуация в Киевской области: север под оккупацией, на востоке - вражеская техника, - председатель ОГА

Российские оккупанты продолжают обстрел Ирпеня и Гостомеля Бучанского района Киевской области, а в Бородянке в результате обстрелов и авиаударов зафиксированы масштабные разрушения жилого сектора и инфраструктуры, из города эвакуированы почти 200 человек.

Об этом говорится в сведении о ситуации в Киевской области на утро 3 марта, которую обнародовал в Telegram-канале глава областной государственной администрации Алексей Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.

Есть информация о формировании новых колонн захватчика. Украинские военные дают им отпор.

Север соседнего Вышгородского района оккупирован врагом. "Полесская, Дымерская, Иванковская громады на грани гуманитарной катастрофы. Идет постоянная перегруппировка сил захватчика. В район поступает гуманитарная медицинская и продуктовая помощь. Решается вопрос доставки гуманитарки в оккупированные громады", - написал Кулеба.

В Броварском районе зафиксировано передвижение вражеской техники на севере Барышевской и на юго-востоке Калитянской общины. В поселке Русанов Великодымерской общины отсутствуют электроснабжение и газоснабжение. Также имеется разрушение около 20 частных жилых домов. Планируется эвакуация.

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В Бориспольском, Белоцерковском и Фастовском районах идет борьба с диверсантами захватчика. В Бориспольском укрепляются границы района, коммунальные службы и объекты инфраструктуры работают в штатном режиме, ситуация стабильна и контролируется. Готовится возможная эвакуация некоторых сел Боярской общины Фастовского района.

В Обуховском районе продолжаются работы по восстановлению инфраструктуры и оказанию помощи.