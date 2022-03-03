"Ты знаешь, куда вы пришли? Здесь каждая вторая женщина ведьма. У тебя завтра х#й стоять не будет" - женщины Конотопа демотивируют россиян

Жителюницы Конотопа решили деморализовать русских солдат своими ведьмиными способностями.

Видео общения конотопчанок с российскими солдатами выложил телеграмм-канал главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Ты знаешь, куда вы пришли? Здесь каждая вторая женщина ведьма. У тебя завтра х#й стоять не будет. Я такое наворожу, что у тебя завтра ничего стоять не будет", - восклицала женщина.

Российские войска в Конотопе были с первого дня войны. По информации местных, на второй день россияне уже меняли дизтопливо на водку.

2 марта мэр города Семенихин сообщил, что Конотоп сдаваться не будет. Это он сказал после того, как заявил перед общиной города, что военные России поставили условия: "Если мы начинаем сопротивление – они разносят город из артиллерии".

Вечером он сообщил, что войска России отступили из окрестностей города.

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