Переговоры: Россия разделила свои требования на три части
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Помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что блок "российских предложений" на переговорах с Украиной состоит из военно-технической, гуманитарно-международной и политической частей.
"Блок российских предложений на переговорах с Украиной состоит из 3 частей – военно-технической, гуманитарно-международной и политической", – заявил Мединский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
По его словам, российско-украинские переговоры ожидаются в 14:00 (по Киеву. – Ред.), ждут украинскую делегацию.
Мединский говорит, что переговоры состоятся в Брестской области.
Тем временем пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что у Кремля есть основания полагать, что "украинская делегация затягивает переговоры".