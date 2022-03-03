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"Укрзализныця" не вернет грузовые вагоны русским и белорусским владельцам

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"Укрзализныця" не вернет грузовые вагоны русским и белорусским владельцам
Это решение приняли с учетом материального ущерба, нанесенного Украине Россией и Беларусью.

Об этом пишет в фейсбуке заместитель директора департамента коммерческой работы УЗ Валерий Ткачев, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, за прошедшие сутки в ЦТЛ УЗ начали обращаться владельцы белорусских и российских вагонов с требованиями переадресации и возвращения их подвижного состава, расположенного сейчас в Украине.

"Глядя на материальный ущерб, нанесенный Украине – страна-агрессор (РФ) и ее союзник (РБ); а самое главное - учитывая тысячи невинных жертв, убитых захватчиками… весь подвижный состав, грузы и другое не будут возвращаться странам-оккупантам!", – сообщил Ткачев.

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Топ комментарии

  • Ігор Кочик
    Можна , віддати один вагон- з залишками зашквариних орків
  • Bogdan Resvii
    "...а мы их цап-царап!" (с) *****
  • MAKAROV ddf66d11
    А зачем свинособакам вагоны, если поезда без иностранных комплектующих скоро перестанут ездить по стране?
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