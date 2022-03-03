Лукашенко: Беларусь хотят "затолкать" в войну с Украиной

Захвативший власть в Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Беларусь хотят "затолкать" в войну с Украиной.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.

"Вы видите, что нас просто хотят затолкать в войну с Украиной. Специально, чтобы мы оголили остальные наши границы. А потом с нами быстро разберутся, мы даже из Украины не успеем вернуться, чтобы вас защитить. Это тактика, а стратегия - разобраться с Россией и с нами сразу, чтобы потом снова не начинать, как в августе 2020 года", - отметил он.

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"Еще раз повторяю: мы знаем, чего они хотят, – подчеркнул Лукашенко. – Мы к этому готовы. Мы будем бороться и умирать за вас на нашей земле, в этом вы можете не сомневаться".

По его словам, белорусы не хотят никаких конфликтов и войны.