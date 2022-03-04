Санкции против РФ будут расти, пока ее агрессия не остановится, - Джонсон

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что санкционное давление на РФ будет усиливаться.

Об этом Джонсон заявил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Я хочу обратиться непосредственно к украинцам здесь, в Великобритании, и к тем, кто находится в Украине и соседних странах. Вместе с США и ЕС мы ввели крупнейший пакет глобальных санкций, когда-либо наложенных на Россию, и мы пойдем дальше, пока эта агрессия не остановится", - подчеркнул он.

"Наши мысли и сопереживания с Украиной и это война за свободу. Слава Украине!" – подытожил Джонсон.

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