Украина может победить в войне с РФ, - Блинкен

Госсекретарь США сказал, что не знает, сколько будет продолжаться эта война, но он уверен, что Украина способна победить. Также он выразил готовность сделать все возможное, чтобы помочь Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.

В интервью изданию BBC Энтони Блинкен высказался о войне между Россией и Украиной.

Он не смог сказать, как долго будет продолжаться война, но убежден в том, что Украина может победить.

Также госсекретарь высоко оценил устойчивость украинского народа, отметив, что война уже идет не так, как задумывал Путин.

"Если у Москвы есть намерение каким-то образом попытаться свергнуть правительство и установить свой собственный марионеточный режим, 45 миллионов украинцев так или иначе отвергнут это", - сказал он.

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