Зеленский встретился с сенаторами США: просит закрыть небо

Президент Владимир Зеленский провел онлайн-встречу с рядом сенаторов Конгресса США. Он просит их содействовать во введении "бесполётной зоны" в небе над Украиной.

Встреча прошла в режиме онлайн, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

Зеленский попросил сенаторов посодействовать во введении еще более строгих санкций против России, в частности в секторе энергетики, а также запрете платежных систем Mastercard i Visa на российской территории.

Один из сенаторов сказал, что президент Зеленский просил запретить импорт российской нефти в США.

Кроме того, Зеленский призвал оказать больше военной помощи Украине, в частности это касается истребителей. Президент пояснил, что страны НАТО могут передать истребители тех моделей, для которых у украинских пилотов есть соответствующая подготовка и опыт управления.

При этом, Зеленский поблагодарил американских союзников за предоставление оружия и другой материальной помощи. Но объяснил, что украинские военные нуждаются в больших поставках.

В конце разговора несколько сенаторов поблагодарили Зеленского за его лидерство в борьбе с российской агрессией и выразили свою поддержку Украине. Некоторые из них сказали "Слава Украине!", что, по словам источника CNN, "очевидно растрогало президента".