Генштаб ВСУ о потерях войск РФ с начала вторжения: более 10 тыс. человек, 269 танков, 945 бронированных машин, 39 самолетов, 40 вертолетов
1625635
Российские войска, вторгшиеся в Украину, продолжают нести значительные потери.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 05.03 ориентировочно составили:
личного состава – более 10 тыс. человек,
танков ‒ 269 ед,
ББМ ‒ 945 ед,
артиллерийских систем –105 ед,
РСЗО -50 ед,
средства ПВО - 19 ед,
самолетов – 39 ед (уточняется),
вертолетов – 40 ед (уточняется),
автомобильной техники - 409 ед,
легкие скоростные катера - 2 ед,
цистерн с ППМ - 60,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.
"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", – добавили в Генштабе.