Генштаб ВСУ о потерях войск РФ с начала вторжения: более 10 тыс. человек, 269 танков, 945 бронированных машин, 39 самолетов, 40 вертолетов

Российские войска, вторгшиеся в Украину, продолжают нести значительные потери.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 05.03 ориентировочно составили:

личного состава – более 10 тыс. человек,

танков ‒ 269 ед,

ББМ ‒ 945 ед,

артиллерийских систем –105 ед,

РСЗО -50 ед,

средства ПВО - 19 ед,

самолетов – 39 ед (уточняется),

вертолетов – 40 ед (уточняется),

автомобильной техники - 409 ед,

легкие скоростные катера - 2 ед,

цистерн с ППМ - 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.

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"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", – добавили в Генштабе.