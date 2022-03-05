Моральное и боевое состояние оккупационных войск ниже нулевого. Ресурсы врага заканчиваются, дальше будет логистический коллапс, - Резников

Вооруженные силы контролируют ситуацию, держат рубежи и переходят в контрнаступление, оттесняя врага.

Об этом сообщил в фейсбуке Министр обороны Украины Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.

"Что касается текущей ситуации по направлениям. Вооруженные силы контролируют ситуацию, держат рубежи и переходят в контрнаступление, оттесняя врага. Основные усилия оккупантов сосредоточивались на окружении Киева и ослаблении сопротивления в блокированных им населенных пунктах. Защитники города Киева продолжают отражение наступления врага наступательной группировкой", - пишет он.

По словам Резникова, на Волынском направлении положения наших войск без существенных изменений.

На Северском направлении Чернигов осуществляет героическую оборону. Украинские войска удерживают позиции на занятых рубежах.

Также он отмечает, что в районе населённого пункта Михайло-Коцюбинское Черниговской области перед водным препятствием стоит колонна до 200 единиц техники и живой силы. Мост через реку разрушен.

На Слобожанском направлении украинские военные продолжают ведение оборонительных боев, успешно производят огненное поражение противника.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Резников о российских оккупантах: "Это уже не армия - это обычные трусы и террористы"

По словам министра обороны, объединенные силы ведут оборонительную операцию по-прежнему силами двух оперативно-тактических группировок.

На Приморском направлении наши защитники осуществляют прикрытие морского побережья и выполняют задачи по недопущению оцепления города Николаев.

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины совершают отражение воздушных ударов противника. Продолжают ведение систематических боевых действий, благодаря чему российские захватчики уже потеряли 39 самолетов и 40 вертолетов.

"Потери личного состава врага растут. Говорить о мотивированности - излишне. Ее не было и нет. Моральное и боевое состояние оккупантских войск - ниже нулевого. Военные ресурсы врага в Украине заканчиваются, дальше будет логистический коллапс. Понимая это, тенденция сдачи врага в плен растет. И не единичных солдат, а целыми взводами. Они уже понимают, что тела тысяч их товарищей по "учениям", которые на экзамене получили 200 баллов, остались в чужой земле. Москва ведь не признает их смертей, для Путина они пушечное мясо, расходный материал в попытке достичь своей имперской мечты. Многие уже поняли - их предали. Поэтому, повторю, единственный способ для оккупанта уберечь свою жизнь - сдаться в плен", - пишет Резников.

"Борьба продолжается. Но Украинцы во всех городах четко дают понять – Россию здесь никогда не ждали! Мы на своей земле и оккупантам здесь не рады! Держим строй и вместе до победы!"