Новости • Война

Моральное и боевое состояние оккупационных войск ниже нулевого. Ресурсы врага заканчиваются, дальше будет логистический коллапс, - Резников

2473859
Моральное и боевое состояние оккупационных войск ниже нулевого. Ресурсы врага заканчиваются, дальше будет логистический коллапс, - Резников
Вооруженные силы контролируют ситуацию, держат рубежи и переходят в контрнаступление, оттесняя врага.

Об этом сообщил в фейсбуке Министр обороны Украины Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.

"Что касается текущей ситуации по направлениям. Вооруженные силы контролируют ситуацию, держат рубежи и переходят в контрнаступление, оттесняя врага. Основные усилия оккупантов сосредоточивались на окружении Киева и ослаблении сопротивления в блокированных им населенных пунктах. Защитники города Киева продолжают отражение наступления врага наступательной группировкой", - пишет он.

По словам Резникова, на Волынском направлении положения наших войск без существенных изменений.

На Северском направлении Чернигов осуществляет героическую оборону. Украинские войска удерживают позиции на занятых рубежах.

Также он отмечает, что в районе населённого пункта Михайло-Коцюбинское Черниговской области перед водным препятствием стоит колонна до 200 единиц техники и живой силы. Мост через реку разрушен.

На Слобожанском направлении украинские военные продолжают ведение оборонительных боев, успешно производят огненное поражение противника.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Резников о российских оккупантах: "Это уже не армия - это обычные трусы и террористы"

По словам министра обороны, объединенные силы ведут оборонительную операцию по-прежнему силами двух оперативно-тактических группировок.

На Приморском направлении наши защитники осуществляют прикрытие морского побережья и выполняют задачи по недопущению оцепления города Николаев.

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины совершают отражение воздушных ударов противника. Продолжают ведение систематических боевых действий, благодаря чему российские захватчики уже потеряли 39 самолетов и 40 вертолетов.

"Потери личного состава врага растут. Говорить о мотивированности - излишне. Ее не было и нет. Моральное и боевое состояние оккупантских войск - ниже нулевого. Военные ресурсы врага в Украине заканчиваются, дальше будет логистический коллапс. Понимая это, тенденция сдачи врага в плен  растет. И не единичных солдат, а целыми взводами. Они уже понимают, что тела тысяч их товарищей по "учениям", которые на экзамене получили 200 баллов, остались в чужой земле. Москва ведь не признает их смертей, для Путина они пушечное мясо, расходный материал в попытке достичь своей имперской мечты. Многие уже поняли - их предали. Поэтому, повторю, единственный способ для оккупанта уберечь свою жизнь - сдаться в плен", - пишет Резников.

"Борьба продолжается. Но Украинцы во всех городах четко дают понять – Россию здесь никогда не ждали! Мы на своей земле и оккупантам здесь не рады! Держим строй и вместе до победы!"

📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • volley
    На 9е сутки войны каждый, сука, в нашей прекрасной стране должен понять, кому он обязан этими восемью ночами.

    Каждый. Невзирая на то, сколь героичным он себя считает и сколь потужно несет оборону. В какой очереди на границе стоит и из какой западной области мне звонит "ну шо там у вас". Потому что эти восемь суток нам выиграли ребята на фронтах.

    Бляха-фуха, раньше говорил "на фронте", теперь - "на фронтах".

    Каждая минута существования наших семей (и моей тоже) оплачена по-полной, чек пробит и выдан на руки. За каждую нашу киевскую ночь с одной-двумя ракетами платит оборона Харькова. За каждую ночь Львова - наши войска возле Херсона.

    Помните об этом. Каждую секунду, блять, помните. Когда пожрать и посрать идете - помните, что наши артбатареи и рсзо не спят эти долбанные восемь ночей, а пво...

    ПВО это гордая злая сволочь, сбивающая, передвигающаяся, торопливо заливающая топливо и контейнеры с тзм-ок и молящаяся, чтоб машина не заглохла. ПВО - это предмет моих молитв, сразу после семьи и близких. Я не очень-то умею молиться, и не факт, что Бога не бесят мои маты и мое "уеби их всех своей карающей десницей, Господи", но если и есть у Бога щит, то это наше ПВО, а если есть карающая десница, то это арта и "Байрактары".

    Потому что наша Армия это люди, прошедшие Долиной Смертной тени - и вышедшие с другой стороны. Бо еще дохуя задач, и всех их нужно кому-то выполнять.

    Я буду помнить об этом всегда, сколько бы мне не осталось. Помните и вы, ладно?

    Мартин Брест
  • Sophia-Maria Duglass
    Главное не дать ворогу пополнить логистику и лупить их конвои
  • Владимир c2a8b9e2
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости