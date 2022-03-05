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Зеленский о гуманитарных коридорах: Кто может защищать свой город – должны остаться. Если все уйдут, чей тогда будет этот город?

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Зеленский о гуманитарных коридорах: Кто может защищать свой город – должны остаться. Если все уйдут, чей тогда будет этот город?
Украинская делегация договорилась с русским об организации гуманитарных коридоров для мирных жителей.

Об этом сегодня на брифинге заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"На переговорах в Беларуси группы договорились о первом шаге. Чтобы вернуть хотя бы один процент человечности от нормального уровня. Городам, которые в окружении, которые уничтожают, которые переживают самые плохие дни. Гуманитарные коридоры должны работать сегодня. Мариуполь и Волноваха. Чтобы спасти людей. Женщин, детей, людей старшего возраста Чтобы дать продукты питания и лекарства тем, кто остаётся. Наша помощь уже в пути. Все, кто нуждается в помощи, должны получить возможность выйти. Кто хочет. Все, кто может защищать свой город, должны продолжать борьбу. Должны. Потому что если все уйдут, то чей тогда будет этот город?", - поднимает вопрос глава государства.

"Мы делаем все с нашей стороны, чтобы договоренность заработала. Это одна из главных задач именно на сегодня. Посмотрим, можно ли пойти дальше в переговорном процессе. Молимся за наших военных. Помогаем нашим гражданским. Работаем ради мира", - резюмирует Зеленский.

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Топ комментарии

  • 5 копійок
    Домовленість з ордою не варта паперу на якому вона написна. Вже проходили в 14 році.
  • Vik Vik 8ad7a7e1
    ти придурок?
  • Алла Новосад 5b57f84f
    Увага!!!

    Маріуполь Рішення про евакуацію місцевого населення ще не прийнято.

    Тому що не введено режим «припинення вогню».

    Тому захисники Маріуполя закликають маріупольців дочекатися інформації від військових та не залишати місто без гарантій припинення вогню.
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