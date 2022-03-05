Зеленский о гуманитарных коридорах: Кто может защищать свой город – должны остаться. Если все уйдут, чей тогда будет этот город?

Украинская делегация договорилась с русским об организации гуманитарных коридоров для мирных жителей.

Об этом сегодня на брифинге заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"На переговорах в Беларуси группы договорились о первом шаге. Чтобы вернуть хотя бы один процент человечности от нормального уровня. Городам, которые в окружении, которые уничтожают, которые переживают самые плохие дни. Гуманитарные коридоры должны работать сегодня. Мариуполь и Волноваха. Чтобы спасти людей. Женщин, детей, людей старшего возраста Чтобы дать продукты питания и лекарства тем, кто остаётся. Наша помощь уже в пути. Все, кто нуждается в помощи, должны получить возможность выйти. Кто хочет. Все, кто может защищать свой город, должны продолжать борьбу. Должны. Потому что если все уйдут, то чей тогда будет этот город?", - поднимает вопрос глава государства.

"Мы делаем все с нашей стороны, чтобы договоренность заработала. Это одна из главных задач именно на сегодня. Посмотрим, можно ли пойти дальше в переговорном процессе. Молимся за наших военных. Помогаем нашим гражданским. Работаем ради мира", - резюмирует Зеленский.

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