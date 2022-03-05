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Российская армия использует режим тишины для продвижения вперед, - Верещук

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Российская армия использует режим тишины для продвижения вперед, - Верещук
Российская армия использует договоренности о временном прекращении огня для продвижения вперед.

Об этом заявила вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временного оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Наши военные сообщают, что в районе заявленного (на эвакуацию населения гуманитарными коридорами - ред.) по маршруту российские войска используют режим тишины и продвигаются вперед. Хочу обратиться к российским властям и сказать: мы договорились при посредничестве Красного креста, используя международные конвенции, что будет достигнут режим тишины. Не должно быть никакого продвижения российских войск", - сказала Верещук во время брифинга в субботу.

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Она отметила, что гуманитарные коридоры используются для эвакуации мирного населения, в том числе женщин и детей, а также для доставок гуманитарной помощи оставшимся.

"Еще раз обращаюсь к российским властям: прекратите продвижение своих войск... и дайте возможность спокойно выполнить эвакуацию людей", - подчеркнула Верещук.

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Топ комментарии

  • Sophia-Maria Duglass
    А Верещук жтой тактики кацапов не знала ?
  • Aleks_15
    а ты что не знала?
  • Muron
    з кацапами домовлятися безперспективно.
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