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Эвакуация из Мариуполя переносится. Российская сторона не соблюдает режим тишины, - горсовет

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Эвакуация из Мариуполя переносится. Российская сторона не соблюдает режим тишины, - горсовет
В связи с тем, что российская сторона не соблюдает режим тишины и продолжила обстрелы как самого Мариуполя, так и его окрестностей, в целях безопасности эвакуация мирного населения из города переносится.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Мариупольского городского совета в телеграме.

"Просим всех мариупольцев расходиться и следовать в места укрытия. Дополнительная информация об эвакуации будет размещена в ближайшее время. На данный момент идут переговоры с российской федерацией по установлению режима тишины и обеспечению безопасного гуманитарного коридора.Также полицейские будут информировать жителей города  с помощью громкоговорителей. Мариупольцы, держимся", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • wittmann1980
    Разве от орков кто то ожидал другого?
  • Tommy Lee
    кацапам все це треба було щоб перегрупуватися та відпочити.
  • Петро Воля
    І це тепер треба завжди враховувати.
    Бо замість біженців приповзуть їх танки.
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