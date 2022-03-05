Эвакуация из Мариуполя переносится. Российская сторона не соблюдает режим тишины, - горсовет

В связи с тем, что российская сторона не соблюдает режим тишины и продолжила обстрелы как самого Мариуполя, так и его окрестностей, в целях безопасности эвакуация мирного населения из города переносится.