Оперативная информация Генштаба ВСУ по российскому вторжению по состоянию на 12.00 5 марта
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на оперативную информацию Генштаба ВСУ по состоянию на 12.00 05.03.2022 по поводу российскому вторжению.
"В связи с неудачными действиями подразделения ВС РФ продолжают преступные действия по обстрелам объектов гражданской инфраструктуры, что приводит к многочисленным потерям гражданского населения. Оккупанты продолжают сосредоточение основных усилий на окружении украинских городов Киева, Харькова, Николаева, выходе на административные границы в Луганской и Донецкой областях, создании сухопутного коридора из ВОТ АР Крым, но постепенно теряет наступательный потенциал", - говорится в сводке.
На Волынском направлении продвижение оккупантов вглубь нашей территории и активных действий со стороны противника не отмечается.
"Военным руководством Республики Беларусь усилена государственная граница с Украиной. По имеющейся информации, с противоположной стороны границы продолжают находиться боеспособные части ВС РБ, находящиеся в готовности перейти к наступлению. В то же время морально-психологическое состояние личного состава продолжает ухудшаться, с военнослужащими работают спецслужбы РБ, "мотивируют" личный состав большими тюремными сроками", - отмечают в Генштабе.
На Полесском направлении группировка войск Восточного военного округа, Тихоокеанского флота и воздушно-космических сил ВС РФ общей численностью до 15 БТГр продолжает блокировать Киев с северного и частично западного направления. Силами двух БТГр враг не оставляет попыток нарастить усилия в направлении Вышгорода. В районе н.п. Иванков оккупантов осуществляют развертывание полевой площадки для армейской авиации.
В результате нанесения поражения подразделениями Вооруженных Сил Украины потерял боеспособность 488-й мотострелковый Симферопольский Краснознаменный полк Западного военного округа ВС РФ.
На Северодонецком направлении подразделения 20-й общевойсковой армии Западного военного округа ВС РФ ведут наступательные действия в направлении Северодонецка.
Враг готовится к наступательным действиям в направлении Харькова с привлечением подразделений 6-й и 20-й общевойсковых армий ВС РФ.
В приграничных с Украиной районах Белгородской области в районе н.п. Безсоновка отмечена сосредоточением до 3 тысяч человек резервистов, прибывших для пополнения потерь. Морально-психологическое состояние резервистов крайне низкое.
На Донецком направлении противник силами до семи БТГр из состава 1, 2 АК и 150-й мотострелковой дивизии 8-й общевойсковой армии пытается продолжить наступательные действия по направлениям городов Днепр и Запорожье.
На Северодонецком направлении силами до двух БТГр 3-й мотострелковой дивизии из состава 20-й общевойсковой армии враг остановлен по реке Северский Донец. Сосредоточив около 500 единиц вооружения и военной техники, пытается совершить обход позиций подразделений ВС Украины.
На Мариупольском направлении агрессор продолжает блокировать Мариуполь, ведет артиллерийский огонь по объектам инфраструктуры города и жилым кварталам с целью устрашения населения. В нарушение требований Международного гуманитарного права осуществляет продвижение вооруженных подразделений по оговоренным "зеленым" коридорам для эвакуации мирных жителей.
"На Таврическом направлении группировка войск 49-й общевойсковой армии Южного военного округа ВС РФ, 22-го армейского корпуса береговых войск ЧФ РФ и 7-й десантно-штурмовой дивизии ВДВ окружило Мариуполь и пытается развить наступление в направлении Запорожья", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что силами 8 общевойсковой армии ВС РФ и 22 армейского корпуса береговых войск ЧФ РФ осуществляет подготовку к возобновлению наступления на Николаев. В общем, на направлении противник сосредоточил до 17 БТГр.
В Черноморской и Азовской операционных зонах противник продолжает подготовку к десантной морской операции. В район Новоозерное прибывают подразделения 810 обрмп для загрузки на большие десантные корабли.
К нанесению авиационных ударов по объектам на территории Украины, а также обнаружению и уничтожению системы ПВО ВС Украины привлекались самолеты оперативно-тактической авиации с аэродромов на территории РФ – Сеща, РБ – Лида, Лунинец, Барановичи и ВОТ АР Крым – Бельбек.
"Враг несет потери. Продолжают сбивать вражеские самолеты над Черниговом. Территориальная оборона ВС Украины получает все новые трофеи, которые используются против российских оккупационных войск. Сохраняем бдительность и спокойствие! Все будет – Украина!"
Вместе победим!!! Слава Украине!!!