СБУ при задержании застрелила участника первых переговоров с РФ подозреваемого в измене Киреева, - СМИ. ФОТО
Об этом сообщает со ссылкой на свои источники "Зеркало недели", передает Цензор.НЕТ.
Издание называет Киреева "человеком Клюевых". С 2006 по 2008 гг. Денис Киреев работал в СКМ Финанс, где занимал позицию заместителя генерального директора. Следующим местом работы Киреева стала австрийская компания GROUP SLAV AG Клюевых, расположенная в Вене.
В промежутке между 2006 и 2012 гг. Денис Киреев был членом Наблюдательного Совета "Укрэксимбанка".
Занимал позицию первого заместителя председателя правления Сбербанка по квоте Клюевых, с 2010 по 2014 гг. занимался управлением частными фондами Private equity Fund и Fixed income Fund.
В офисе президента не представляли Киреева как участника переговоров. Его имени -не было в списке, обнародованном пресс-службой, однако на фото и видео он виден за столом рядом с представителями Киева, пишет "Обозреватель".