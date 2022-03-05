СБУ при задержании застрелила участника первых переговоров с РФ подозреваемого в измене Киреева, - СМИ. ФОТО

При задержании сотрудниками Службы безопасности Украины убит член первой гомельской делегации Украины Денис Киреев. Его подозревали в госизмене.

Об этом сообщает со ссылкой на свои источники "Зеркало недели", передает Цензор.НЕТ.

Издание называет Киреева "человеком Клюевых". С 2006 по 2008 гг. Денис Киреев работал в СКМ Финанс, где занимал позицию заместителя генерального директора. Следующим местом работы Киреева стала австрийская компания GROUP SLAV AG Клюевых, расположенная в Вене.

В промежутке между 2006 и 2012 гг. Денис Киреев был членом Наблюдательного Совета "Укрэксимбанка".

Занимал позицию первого заместителя председателя правления Сбербанка по квоте Клюевых, с 2010 по 2014 гг. занимался управлением частными фондами Private equity Fund и Fixed income Fund.

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В офисе президента не представляли Киреева как участника переговоров. Его имени -не было в списке, обнародованном пресс-службой, однако на фото и видео он виден за столом рядом с представителями Киева, пишет "Обозреватель".