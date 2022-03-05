С начала вторжения России в Украину погибло 32 ребенка, 70 получили ранения, - Денисова

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявляет, что с начала вторжения Российской Федерации в Украине погибло 32 ребенка, а 70 получили ранения.

"По состоянию на 11 часов 5 марта 2022 года с начала вторжения Российской Федерации в Украине погибло 32 ребенка, 70 получили ранения", - написала она в социальной сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, в результате 47 обстрелов гражданских объектов в Киевской области погибли двое детей. Под завалами домов в пгт Бородянка в Киевской области мог;tn находиться примерно сотня человек, в том числе и дети. Их судьба неизвестна.

В с. Мархаловка Фастовского района Киевской области вражеские снаряды унесли жизни троих детей, а из-за ракетных и артиллерийских обстрелов в Харькове погибли пятеро детей.

Также в Киевской области из танковых пулеметов колонны военной техники оккупантов 4 марта 2022 года был расстрелян автомобиль с шестью гражданскими, 17-летняя девушка и женщина погибли, еще четверо получили осколочные ранения, среди них девушки 17 и 7 лет.

"Российские войска продолжают цинично нарушать право детей на жизнь, которое закреплено в статье 6 Конвенции ООН о правах ребенка. Призываю международные правозащитные организации принять все возможные меры для усиления давления на Российскую Федерацию для прекращения военной агрессии против Украины. Прошу страны-члены НАТО - закройте небо над Украиной!" – призвала Денисова.

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