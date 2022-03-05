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Данилов: Российские оккупанты перешли к открытому террору. Но "русский корабль идет … нах#й"

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Данилов: Российские оккупанты перешли к открытому террору. Но "русский корабль идет … нах#й"
Российские оккупационные войска перешли к открытой тактике террора: наносят точечные удары по гражданскому населению и критической инфраструктуре страны.

Об этом пишет в фейсбуке секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ.

"Российские оккупационные войска перешли к открытой тактике террора, наносят путинские "точечные удары" по гражданскому населению и критической инфраструктуре. Цель – запугать, создать панику, сломать нашу волю к сопротивлению", - пишет Данилов.

Секретарь СНБО отметил, что враг нарушает договоренности – блокирует открытие "зеленых коридоров", не допускает гуманитарные грузы. Оккупанты пытаются создать фальшивую картинку "радостной встречи" оккупантов местными жителями, но эти трюки провалились.

"Героический Херсон отказался участвовать в шоу под названием "освобождение", устроенном московскими подонками. Держат оборону Харьков и Мариуполь - ключевые города сдерживания российского агрессора на Юге и Востоке. Готовятся к обороне Николаевщина и Одесса", - пишет он.

Данилов отмечает, что россияне не готовы умирать за путинские фантазии.

"Поэтому наш курс неизменен: "русский корабель идёт... на@уй" И его скорость будет стремительно расти", - подчеркнул он.

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