Россияне больше не смогут вылететь за границу: рейсы только в Минск

Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям приостановить с 6 марта международные рейсы на фоне массовых арестов самолетов за границей.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Теперь все рейсы за границу останавливаются с 6 марта и все рейсы из- за границы в РФ с 8 марта.

"Аэрофлот" уже сообщил, что останавливает с 8 марта все зарубежные рейсы, кроме Минска (Беларусь).

Отмена касается, в частности, международных направлений в расписании авиакомпаний "Россия" и "Аврора".