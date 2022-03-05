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Россияне больше не смогут вылететь за границу: рейсы только в Минск

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Россияне больше не смогут вылететь за границу: рейсы только в Минск
Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям приостановить с 6 марта международные рейсы на фоне массовых арестов самолетов за границей.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Теперь все рейсы за границу останавливаются с 6 марта и все рейсы из- за границы в РФ с 8 марта.

"Аэрофлот" уже сообщил, что останавливает с 8 марта все зарубежные рейсы, кроме Минска (Беларусь).

Отмена касается, в частности, международных направлений в расписании авиакомпаний "Россия" и "Аврора".

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  • Підлога Маккартні
    В Менск, на картошку, как в старые добрые времена ******* на колхозе
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    А в Северную Корею почему не хотят летать?
  • Підлога Маккартні
    Щас этот митинг будет толкать поломанный автозак, как обычно...
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