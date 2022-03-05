Россияне больше не смогут вылететь за границу: рейсы только в Минск
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Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям приостановить с 6 марта международные рейсы на фоне массовых арестов самолетов за границей.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Теперь все рейсы за границу останавливаются с 6 марта и все рейсы из- за границы в РФ с 8 марта.
"Аэрофлот" уже сообщил, что останавливает с 8 марта все зарубежные рейсы, кроме Минска (Беларусь).
Отмена касается, в частности, международных направлений в расписании авиакомпаний "Россия" и "Аврора".