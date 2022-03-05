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Бойцы батальона УПО Николаевщины помогли ВСУ в обороне областного центра и взяли в плен четырех оккупантов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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Бойцы батальона УПО Николаевщины помогли ВСУ в обороне областного центра и взяли в плен четырех оккупантов, которые "путешествовали по Николаевщине" на бронированном джипе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Управление полиции охраны в Николаевской области.

Сегодня, примерно в 11 утра, полицейские батальона УПО возвращались с одного из стационарных постов, расположенного неподалеку от Николаева. У кольца, в районе, пгт Мишково-Погорелово увидели бой военных ВСУ с российскими захватчиками. Бойцы поддержали огнем наши силы и взяли в плен четырех оккупантов, которые "путешествовали по Николаевщине" на бронированном джипе", - говорится в сообщении.

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Полицейские доставили пленных в центр города и передали коллегам правоохранителям.

"По дороге россияне рассказали, что якобы в сторону города корабелов продвигается мощная колонна, пока еще, "живой силы" врага. Но ее есть кому встречать!", - отметили в Управлении полиции охраны в Николаевской области.

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Бойцы батальона УПО Николаевщины помогли ВСУ в обороне областного центра и взяли в плен четырех оккупантов 01
Бойцы батальона УПО Николаевщины помогли ВСУ в обороне областного центра и взяли в плен четырех оккупантов 02

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Топ комментарии

  • Підлога Маккартні
    Европа небо не закрывает, а значит ЖЕНЕВСКИЕ КОНВЕНЦИИ идут в направлении руского корабля!!!
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    ЗСУ ТА ТЕРОБОРОНІ-ВДЯЧНІСТЬ ВСЕБІЧНА ПІДТРИМКА ШАНА ТА ПОВАГА...
  • Аметист
    Смотрите не перепутайте: снизу освободители вяликой империи, сверху бойцы нищей Украины.
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