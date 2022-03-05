Если Украина "продолжит так себя вести", то потеряет государственность, - Путин

Президент страны-оккупанта Владимир Путин заявил, что если Украина "продолжит так себя вести", то она "поставит под вопрос будущее своей государственности".

Как инфорирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает УП со ссылкой на выступление Путина на телеканале "Россия 24"

"Сегодняшнее руководство в Киеве должно понять – если они продолжат так поступать, они ставят под вопрос будущее украинской государственности, и если это произойдет – это будет целиком и полностью на их совести", - говорится в сообщении.

По его словам, предпринимаются попытки "раскачать российское общество".

Путин отметил, что якобы последствия конфликта НАТО и России, если бы он произошел, были бы "для всех понятными".

Российские военные в войне, по словам их президента, "борются за будущее".

Путин также заявил, что санкции против России "схожи с объявлением войны, но до этого пока не дошло".

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