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Кулеба – Shell: Российская нефть не пахнет вам украинской кровью?

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Кулеба – Shell: Российская нефть не пахнет вам украинской кровью?
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба возмущен действиями компании Shell, тайно купившей российскую нефть.

Об этом он сообщил в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Мне сказали, что Shell вчера тайно купила российскую нефть. Один вопрос к Shell: российская нефть не пахнет вам украинской кровью? Я призываю всех сознательных людей по всему миру требовать от транснациональных компаний разорвать все деловые связи с Россией", - написал он.

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Топ комментарии

  • Claudia Smith
    Правильно, так їх. Кулеба - боєць.
  • Raised Right
    Как по мне-это фото дня))
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    SHELL-ПАЙДЬОТ СЛЄДАМ ЗА РУСКІМ КАРАБЛЬОМ...
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