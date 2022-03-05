Кулеба – Shell: Российская нефть не пахнет вам украинской кровью?

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба возмущен действиями компании Shell, тайно купившей российскую нефть.

Об этом он сообщил в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Мне сказали, что Shell вчера тайно купила российскую нефть. Один вопрос к Shell: российская нефть не пахнет вам украинской кровью? Я призываю всех сознательных людей по всему миру требовать от транснациональных компаний разорвать все деловые связи с Россией", - написал он.

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