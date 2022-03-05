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"Вы самые крутые! Я горжусь вами!" - мэр Херсона об отказе жителей от "гуманитарки" оккупантов

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"Вы самые крутые! Я горжусь вами!" - мэр Херсона об отказе жителей от "гуманитарки" оккупантов
Жители Херсона решительно проигнорировали якобы "гуманитарную помощь" от российских оккупантов и четко показали захватчикам, что их родной город – это Украина.

Об этом написал в Facebook мэр Херсона Игорь Колыхаев, информирует ЛИГА передает Цензор.НЕТ.

"Херсон – вы крутые! Я об этой гуманитарке на площади и вашей реакции на нее. Я горжусь вами. Херсон – город-герой! Херсон – это Украина!" – написал мэр.

Колыхаев прокомментировал проукраинские митинги, которые проходят в городе. Он подчеркнул, что не может запретить митинги в поддержку Украины, равно как и организовывать их.

Мэр добавил, что переживает о безопасности горожан.

Колыхаев обеспокоен, что оккупанты обстреливают и не дают "зеленый коридор" для волонтеров. Мэр связывался с иностранными партнерами, чтобы сообщить, что Россия нарушает "озвученные миру договоренности".

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Топ комментарии

  • ятутсовсемрядом
    ми усі пишаємось Вами
  • Валерий Коломиец 6a8f7b0f
    ХЕРСОН - ВСТАВАЙ! ХЕРСОН - ЦЕ УКРАЇНА!
  • Вася Шевченко f77d76ba
    ***** слетел с катушек...
    никакие переговоры с бесноватым не принесут результатов...
    стирая с лица наши села и города оно твердит о своей миротворческой миссии и ждет только просьб о пощаде...
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