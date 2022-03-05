"Вы самые крутые! Я горжусь вами!" - мэр Херсона об отказе жителей от "гуманитарки" оккупантов
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Жители Херсона решительно проигнорировали якобы "гуманитарную помощь" от российских оккупантов и четко показали захватчикам, что их родной город – это Украина.
Об этом написал в Facebook мэр Херсона Игорь Колыхаев, информирует ЛИГА передает Цензор.НЕТ.
"Херсон – вы крутые! Я об этой гуманитарке на площади и вашей реакции на нее. Я горжусь вами. Херсон – город-герой! Херсон – это Украина!" – написал мэр.
Колыхаев прокомментировал проукраинские митинги, которые проходят в городе. Он подчеркнул, что не может запретить митинги в поддержку Украины, равно как и организовывать их.
Мэр добавил, что переживает о безопасности горожан.
Колыхаев обеспокоен, что оккупанты обстреливают и не дают "зеленый коридор" для волонтеров. Мэр связывался с иностранными партнерами, чтобы сообщить, что Россия нарушает "озвученные миру договоренности".