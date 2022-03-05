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Под Харьковом ВСУ захватили три вражеских "Града" и две "Акации", - Бутусов. ФОТО

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Три реактивных системы залпового огня БМ-21 "Град" и две 152 мм самоходные артустановки Акация, захваченные под Харьковом одной из бригад ВСУ.

Об этом главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сообщил на своей странице в соцсети "Фейсбук".

"Три реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град" и две 152 мм самоходные артустановки "Акация", захваченные под Харьковом одной из бригад ВСУ. Вся эта техника из состава 200-й мотострелковой бригады ВС РФ уже стоит на вооружении нашей армии. Всего наши войска западнее Харькова захватили свыше 30 единиц боевой техники".

Под Харьковом ВСУ захватили три вражеских Града и две Акации, - Бутусов 01

Под Харьковом ВСУ захватили три вражеских Града и две Акации, - Бутусов 02

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  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    ЗСУ ТА ТЕРОБОРОНІ-ВДЯЧНІСТЬ ВСЕБІЧНА ПІДТРИМКА ШАНА ТА ПОВАГА...
  • Шимус
    получил мзды поразбежались 93 ка красавцы
  • Валерий Коломиец 6a8f7b0f
    СЛАВА "ОДНІЙ З БРИГАД ЗСУ"!!!
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