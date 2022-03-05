Оккупантов выбили из Николаева, захватили много трофейной техники, голодные орки убегают в направлении Херсона, - глава ОГА Ким

Защитники Украины выбили российских захватчиков из Николаева и захватили много трофейной техники.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава областной военной администрации Виталий Ким, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы их выбили не только из города, из Кульбакиного, а сейчас они просто убегают. В основном в направлении Херсона. А еще в направлении Шевченко, Луча, Снегиревки. Орки голодные будут просить есть. Можете их накормить, а потом задержать", - написал Ким.

Он также подчеркнул, что сейчас в городе нет никакой вражеской техники. Правда, по его словам, есть потери, в том числе среди мирного населения.

"Город на замке. Огромное спасибо военным за их работу!" - резюмировал Ким.

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