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Путину светит тюрьма, его заключение реально, – прокурор Нюрнбергского процесса

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Путину светит тюрьма, его заключение реально, – прокурор Нюрнбергского процесса
Прокурор Бенджамин Ференц, работавший на Нюрнбергском процессе (суд над руководителями гитлеровской Германии), подтвердил, что российский президент Владимир Путин может быть осужден за преступления против человечности, которые российские военные совершают в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на интервью Ференца изданию Mirror.

"Преступления, которые сейчас совершает Россия против Украины, позор для человеческого общества, виновные должны быть привлечены к ответственности за агрессию, преступления против человечества и за убийства", - заявилФеренц.

По словам Ференца, Путина могут заключить в тюрьму, как Радована Караджича - лидера боснийских сербов, которого в свое время обвинили в геноциде.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если Украина "продолжит так себя вести", то потеряет государственность, - Путин

"Это очень реалистично (заключение президента РФ, – ред.). Все, что нужно, это решимость сделать это, ведь они (россиян, – ред. не живут на Луне. Я хочу видеть Путина за решеткой, это возможно", - добавил Ференц.

По его словам, Запад надеялся, что угроза Нюрнбергского процесса остановит Путина от дальнейшей агрессии, однако этого не произошло.

Ференц добавил, что ни у него, ни у окружающих уже нет никаких сомнений в совершении преступлений путинской Россией, поскольку большое количество доказательств указывает – российские военные нацелены на гражданских лиц и используют кассетные бомбы.

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Топ комментарии

  • Роман Шевченко 08ca72a5
    И ТЕПЕРЬ ПУСТЬ ДУМАЕТ ЕГО ОКРУЖЕНИЕ, ПОДДЕРЖИВАТЬ ПУТИНА ИЛИ НЕТ!

    А ТО СЯДУТ НА СКАМЬЮ ПОДСУДИМЫХ ВМЕСТЕ С НИМ!
  • Мобильный крематорий
    Хло в тюрьме. Представьте, какой это психологический удар по вате.
  • Наталія Чичигіна
    Вони бистро від нього відмовляться, знайдуть іншого фюрера та будуть казати, що путін-*****
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