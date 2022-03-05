Путину светит тюрьма, его заключение реально, – прокурор Нюрнбергского процесса
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на интервью Ференца изданию Mirror.
"Преступления, которые сейчас совершает Россия против Украины, позор для человеческого общества, виновные должны быть привлечены к ответственности за агрессию, преступления против человечества и за убийства", - заявилФеренц.
По словам Ференца, Путина могут заключить в тюрьму, как Радована Караджича - лидера боснийских сербов, которого в свое время обвинили в геноциде.
"Это очень реалистично (заключение президента РФ, – ред.). Все, что нужно, это решимость сделать это, ведь они (россиян, – ред. не живут на Луне. Я хочу видеть Путина за решеткой, это возможно", - добавил Ференц.
По его словам, Запад надеялся, что угроза Нюрнбергского процесса остановит Путина от дальнейшей агрессии, однако этого не произошло.
Ференц добавил, что ни у него, ни у окружающих уже нет никаких сомнений в совершении преступлений путинской Россией, поскольку большое количество доказательств указывает – российские военные нацелены на гражданских лиц и используют кассетные бомбы.