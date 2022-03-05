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ГУР МО опубликовало список оккупантов, вторгшихся в Украину из Беларуси

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ГУР МО опубликовало список оккупантов, вторгшихся в Украину из Беларуси
Главное управление разведки Минобороны Украины обнародовало список военнослужащих 11-й армии ВВС и ПВО (оперативное объединение воздушно-космических сил Российской Федерации в составе Восточного военного округа) российских оккупационных войск, осуществляющих вторжение в Украину со стороны Беларуси.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу.

В списке, опубликованном на русском языке, - 42 фамилии с указанием воинского звания, должности, номера удостоверения личности, даты и места рождения.

"Вы пришли на нашу землю проводить спецоперацию по демилитаризации? На самом же деле убиваете мирное население. Мы вам покажем, что такое настоящая демилитаризация, уничтожая вас один за другим", – говорится в сообщении.

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Список оккупантов, фамилии которых собрало ГУР МО, можно просмотреть по ссылке.

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  • Тиамитоксам
    .......в списке уроженец Одессы......продажная мразь!

    22
    Прапорщик
    Порскало
    Андрей
    Юрьевич
    Техник ГО АО
    АА 2212202
    30.09.2015
    в/ч 42838
    812117727
    14.11.2012
    ОУФМС России по Хаб.краю
    Хабаровского района
    270-006
    20.09.1992
    г. Одесса

  • Scorpman Y
    Суркис с семьей и охраной пытается покинуть Украину.
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  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    ГУР МО-РЕСПЕКТ...
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