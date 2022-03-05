ГУР МО опубликовало список оккупантов, вторгшихся в Украину из Беларуси

Главное управление разведки Минобороны Украины обнародовало список военнослужащих 11-й армии ВВС и ПВО (оперативное объединение воздушно-космических сил Российской Федерации в составе Восточного военного округа) российских оккупационных войск, осуществляющих вторжение в Украину со стороны Беларуси.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу.

В списке, опубликованном на русском языке, - 42 фамилии с указанием воинского звания, должности, номера удостоверения личности, даты и места рождения.

"Вы пришли на нашу землю проводить спецоперацию по демилитаризации? На самом же деле убиваете мирное население. Мы вам покажем, что такое настоящая демилитаризация, уничтожая вас один за другим", – говорится в сообщении.

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Список оккупантов, фамилии которых собрало ГУР МО, можно просмотреть по ссылке.