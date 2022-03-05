Новости

Правительство определило порядок брони военнообязанных

44 28620
Правительство определило порядок брони военнообязанных
Министерство экономики Украины будет решать на основе запросов государственных органов, кто из военнообязанных во время призыва остается работать на своих местах. Срок брони – не более 6 месяцев.

Соответствующий порядок установлен постановлением Кабинета Министров № 194 от 3 марта, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Органы государственной власти подают Минэкономики согласованные Минобороны предложения по бронированию военнообязанных в соответствующих сферах управления, отраслях национальной экономики, на предприятиях, в учреждениях и организациях утвержденной в постановлении форме с соответствующим обоснованием.

В решении Минэкономики будет указан срок действия отсрочки, который не может превышать шесть месяцев.

Для подтверждения отсрочки от призыва военнообязанному будут выдавать выписку из приказа Минэкономики.

Минобороны организует через Генштаб ВСУ доведение до территориальных центров комплектования и социальной поддержки выписок из приказов Минэкономики.

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Сергей Яковлев e7f4e3fd
    Є бажаючих повно,нах тягнути за вуха тих хто не хоче або боїтся,який з нього воїн
  • Hanka Panyanka
    я думаю воевать в первую очередь должны спецы, а резерв должен обучаться и тренироваться, а не просто сидеть и ждать, когда их позовут наконец-то
  • Василий СПРУТ
    Тысячи желающих мотивированных добровольцев готовы идти в бой ....
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости