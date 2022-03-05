Кибервойска составили перечень феесбешников, готовящих дезинформацию об Украине

БОЛЮХ Анатолій Якович, 02.01.1956 р.н., АПС 5-ї Служби ФСБ РФ, посада прикриття – заступник генерального директора АТ "Росгеологія" з питань взаємодії з органами влади та корпоративної безпеки

ТЄРЄНТЬЄВА Марина Миколаївна,06.08.1968 р.н., паспорт громадянина РФ серії 4513 № 222309. Співробітниця 9 управління ДОІ, на даний час перебуває в апараті прикомандированих співробітників ФСБ. Працює в московському офісі українського екс-посадовця Володимира СІВКОВИЧА.

За оперативними даними старший групи кураторів від ФСБ РФ за діяльністю т.зв. "ЛНР". Станом на 2011 рік – помічник керівника фонду "Геополітика"

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ШИНГИРЬОВ Олександр Володимирович, 08.08.1979 р.н., паспорт громадянина РФ серії 8002 № 772994. Співробітник 9 управління ДОІ

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