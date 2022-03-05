Оперативная информация Генштаба ВСУ о российском вторжении по состоянию на 18:00 5 марта. ФОТО
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на оперативную информацию Генштаба ВСУ о российском вторжении по состоянию на 18:00 05.03.2022.
Так, сегодня противником был нанесен авиаудар по Белой Церкви, повреждены более 20 жилых домов. В Ирпене в результате бомбардировки поврежден железнодорожный путь и выведен из строя поезд, который использовался для эвакуации мирного населения.
По имеющейся информации с началом вооруженной агрессии против Украины активизировалась деятельность российских частных военных кампаний (ЧВК) по вербовке личного состава, который имеет опыт прохождения военной службы в подразделениях специального назначения и имеет соответствующую подготовку. Так, в Ростове-на-Дону развернут штаб ЧВК Вагнер.
Оккупанты продолжают использовать российскую массовку для подготовки видеорепортажей об "успешности" проведения "операции" на территории Украины.
На подступах к Броварам, в районе населенного пункта Победа, защитниками Украины нанесен авиационный удар по 15-й отдельной мотострелковой бригаде Центрального военного округа российских оккупантов, потери уточняются.
Кроме того, подразделениями Вооруженных Сил Украины уничтожен командир 247 гвардейского десантно-штурмового полка Южного военного округа ВС РФ полковник Константин Зизевский.
Также сбиты 2 самолета российских оккупантов, 3 летчика взяты в плен, 1 - уничтожен. Сбиты 5 вертолетов и 1 БПЛА врага.