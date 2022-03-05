Оперативная информация Генштаба ВСУ о российском вторжении по состоянию на 18:00 5 марта. ФОТО

В ходе десятых суток героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению захватчики, не достигая цели наступательной операции в установленные сроки, продолжают наносить ракетно-бомбовые удары, в том числе и с применением бомбардировочной авиации по объектам гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на оперативную информацию Генштаба ВСУ о российском вторжении по состоянию на 18:00 05.03.2022.

Так, сегодня противником был нанесен авиаудар по Белой Церкви, повреждены более 20 жилых домов. В Ирпене в результате бомбардировки поврежден железнодорожный путь и выведен из строя поезд, который использовался для эвакуации мирного населения.

По имеющейся информации с началом вооруженной агрессии против Украины активизировалась деятельность российских частных военных кампаний (ЧВК) по вербовке личного состава, который имеет опыт прохождения военной службы в подразделениях специального назначения и имеет соответствующую подготовку. Так, в Ростове-на-Дону развернут штаб ЧВК Вагнер.

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Оккупанты продолжают использовать российскую массовку для подготовки видеорепортажей об "успешности" проведения "операции" на территории Украины.

На подступах к Броварам, в районе населенного пункта Победа, защитниками Украины нанесен авиационный удар по 15-й отдельной мотострелковой бригаде Центрального военного округа российских оккупантов, потери уточняются.

Кроме того, подразделениями Вооруженных Сил Украины уничтожен командир 247 гвардейского десантно-штурмового полка Южного военного округа ВС РФ полковник Константин Зизевский.

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Также сбиты 2 самолета российских оккупантов, 3 летчика взяты в плен, 1 - уничтожен. Сбиты 5 вертолетов и 1 БПЛА врага.





