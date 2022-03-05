Новости • Агрессия России против Украины, Война

"Разговор был. Заявлений не будет", - Песков о переговорах Путина и Беннета

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"Разговор был. Заявлений не будет", - Песков о переговорах Путина и Беннета
Переговоры президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Израиля Нафтали Бенетом состоялись, информации для печати по их итогам не ожидается.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Разговор был. Заявлений не будет", - сказал спикер.

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Как сообщалось, Беннет в субботу прибыл с необъявленным визитом в Москву для переговоров с Путиным, чтобы обсудить ситуацию вокруг Украины.

Топ комментарии

  • Алла Новосад 5b57f84f
    Вашингтонский Обком

    @_Fashington

    ·

    Пропаганда:

    путинская армия громит НАТО, форсирует Ла-Манш, захватывает Лондон, пересекает Атлантику и Путин ужинает в Белом Доме.

    Реальность:

    твою армию отлавливают по лесам черниговские крестьяне.
  • Артем Алексин
    Летал проверить на адекватность, результат отрицательный.
  • Sergey Yatcenuk
    Кто-то еще верит в переговоры с гитлером?
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