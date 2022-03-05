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"Оккупант": СНБО создал сайт с данными о российских военных пленных

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"Оккупант": СНБО создал сайт с данными о российских военных пленных
При СНБО создан сайт, который в оперативном режиме предоставляет информацию о военнопленных вооруженных сил РФ, вторгшихся на территорию Украины.

Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации, передает Цензор.НЕТ.

"Сайт "Оккупант" – информационный ресурс Аппарата СНБО Украины, который в оперативном режиме предоставляет информацию о военнопленных вооруженных сил РФ, вторгшихся на территорию Украины начиная с 24 февраля 2022 года", – говорится в сообщении.

Порталом смогут пользоваться граждане России, в том числе семьи солдат или их знакомые, для получения информации о состоянии и местонахождении пленных. С помощью сервисов портала родственники российских военнопленных смогут связаться с представителями Министерства обороны Украины.

Сайт доступен по ссылке.

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Топ комментарии

  • Roman Rjevskiy
    https://nv.ua/ukr/ukraine/events/ukrajinski-viyskovi-zahopili-odrazu-kilka-rosiyskih-pilotiv-video-novini-ukrajini-50222542.html
  • Привет
    А им что заняться было нечем?. И они должны были все бросить и сайт по пленным оркам создавать??
  • Светлана Велик
    Зря они столько ресурсов тратят на это, поставили телефон и пусть дозваниваются, кому надо найдут. И отдача пленных врагу во время войны это обнуление побед ВСУ. Обмены пленными это дорога к капитуляции. Нигде в истории не проводили обмены во время войн, только после окончания войны. Через неделю когда их вернут назад они будут также стрелять и бомбить по украинцам и еще видео постановочные снимать о страшных издевательствах нацистов.
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