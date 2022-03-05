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Военное положение не освобождает граждан от платы за коммуналку: В то же время пеня и штрафы не будут начисляться

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Военное положение не освобождает граждан от платы за коммуналку: В то же время пеня и штрафы не будут начисляться
Граждане Украины не освобождены от платежей за коммунальные услуги, кредиты, мобильную связь.

Об этом в Telegram сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО, передает Цензор.НЕТ.

"Военное положение не освобождает граждан от платы за коммуналку, однако пеня и штрафы не начисляются. Большинство украинских банков инициировали отсрочку оплаты по займам до июня. Операторы мобильной связи значительно увеличили кредитные лимиты на разговоры и интернет и отсрочили их уплату, чтобы ни один украинец не потерял доступ к важной информации", - говорится в сообщении.

В то же время, смс-сообщения об угрозах отключения мобильной связи или начислении штрафов за кредиты или коммуналку из-за неуплаты не подтвердились.

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Топ комментарии

  • Вася Шевченко f77d76ba
    владельцы разбомбленных квартир и сгоревших многоэтажек в этом сомневаются...
    как и сидящие в подвалах или выехавшие в никуда ...
    еще напомните про нулевую декларацию...
  • Василий СПРУТ
    Ахмет и Беня своего не упустят -- помощнички в войне. а где блин брать деньги ?
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