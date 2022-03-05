Военное положение не освобождает граждан от платы за коммуналку: В то же время пеня и штрафы не будут начисляться
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Граждане Украины не освобождены от платежей за коммунальные услуги, кредиты, мобильную связь.
Об этом в Telegram сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО, передает Цензор.НЕТ.
"Военное положение не освобождает граждан от платы за коммуналку, однако пеня и штрафы не начисляются. Большинство украинских банков инициировали отсрочку оплаты по займам до июня. Операторы мобильной связи значительно увеличили кредитные лимиты на разговоры и интернет и отсрочили их уплату, чтобы ни один украинец не потерял доступ к важной информации", - говорится в сообщении.
В то же время, смс-сообщения об угрозах отключения мобильной связи или начислении штрафов за кредиты или коммуналку из-за неуплаты не подтвердились.