Российские оккупанты идут в наступление на Луганском направлении, враг несет значительные потери, - 24-я ОМБр
Об этом в Facebook сообщает 24 ОМБр имени короля Даниила, передает Цензор.НЕТ.
Украинские защитники стойко и мужественно удерживают определенные позиции и уничтожают живую силу и технику противника.
Враг, несмотря на значительные потери, сотнями бросает в бой сторонников "русского мира". Весь передний край усеян трупами и подбитой техникой захватчиков.
В частности, сегодня в центральную городскую больницу населенного пункта Брянка с передовых позиций доставлено более 650 раненых представителей российско-оккупационных войск. Большая часть – из Попаснянского направления", - говорится в сообщении.
Все они преимущественно в тяжелом состоянии: многочисленные осколочные ранения, оторванные конечности ног или рук и т.д. Из-за отсутствия в больнице свободных мест, оккупанты, получившие незначительные телесные повреждения (контузии, легкие ранения) даже не принимаются в медицинское учреждение. После оказания первой медицинской помощи в сопровождении вооруженного конвоя из числа регулярных войск вооруженных сил РФ перемещают на линию боевого столкновения для введения дальнейших боевых действий в качестве "пушечного мяса".
"Известно, что личный состав 6 отдельного мотострелкового полка напуган и деморализован, ищет пути к дезертирству. Такое реальное лицо "русского мира" - горе, страх и смерть, несущие с собой "освободители" из россии", - добавили в ОМБр.